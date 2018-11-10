Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un cezaları onandı – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Garry ve Ryan 'un cezaları onandı

    Garry Rodrigues ve Ryan Donk'un cezaları onandı

    Tahkim Kurulu, Garry ve Ryan 'a verilen cezaları onadı

    Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi sonrası çıkan olayların ardından PFDK'dan ceza alan sarı kırmızlı futbolcular Garry ve Ryan için yapılan itiraz reddedildi. Tahkim Kurulu, Garry Rodrigues'e verilen 3, Ryan Donk'a verilen 6 maçlık cezaları onadığını açıkladı.

    İşte Tahkim Kurulu kararları;

    Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcuları Garry Mendes Rodrigues, Ryan Henk Donk ile ilgili PFDK'nın 08.11.2018 tarihli E. 2018-2019/283 K.2018-2019/360 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

    Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Garry Mendes Rodrigues'in rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 8. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    - Galatasaray Sportif Sınai Ticari Yat. A.Ş.'nin futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırıda bulunması nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 6 resmi müsabakadan men ve 15.600,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    1. 10.11.2018 13:10
    2. Güncelleme: 10.11.2018 13:50
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