Kabus! – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    Kabus!

    Kabus!

    İlk yarıda 3 sakat veren Aslan, Eren ile bir puan aldı. Bursa’nın golünü Aytaç kaydetti

    G.SARAY, 'in 9. hafta açılış maçında ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybetti. Mutlak galibiyet için sahaya çıkan Cimbom dün ilk yarıda büyük şok yaşadı. Milli takımda sakatlanan Onyekeru'nun yanı sıra Bursaspor karşılaşmasında da 3 oyuncu sakatlanarak çıkmak zorunda kaldı. 20. dakikada sakatlandı, yerine Maicon girdi. 21'de Feghouli sakatlandı, yerine Eren dahil oldu. Son olarak ise oyuna devam edemedi ve 42'de Selçuk yerine girdi.

    EREN'DEN HARİKA BİR GOL
    3 oyuncunun durumu MR sonrası netleşecek. Oyuncu değişiklik hakkından yoksun kalan Cimbom, ardından da yediği golle geriye düştü. , Muslera'dan dönen penaltıyı tamamladı. 77'de 'nın harika ortasına müthiş bir kafa vuruşu yapan eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra iki takım da eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince puanlar eşitlendi. Cimbom, 19 puanla liderliğini garantiledi.
    Savaş ÇORLU

    İKİNCİ YARIDA ATIYOR
    SARI-kırmızı takım, Stadyumu'nda rakiplerine geçit vermiyor. iç sahada attığı son 11 golün hepsini ikinci yarılarda buldu.

    3 YIL SONRA 3 SAKATLIK
    G.Saray erken sakatlık kabusunu 3 önce de 'de yaşamıştı. 7 Kasım 2015'te Rize'nin 4-3 kazandığı maçta; 18'de Martinez/Selçuk, 23'te ise Hakan/Semih değişiklikleri yapan sarı-kırmızılılarda, 83'te sakatlanan Semih de yerini Denayer'e bırakmıştı.
    1. 20.10.2018
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