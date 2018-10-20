Kabus!
İlk yarıda 3 sakat veren Aslan, Eren ile bir puan aldı. Bursa’nın golünü Aytaç kaydetti
EREN'DEN HARİKA BİR GOL
3 oyuncunun durumu MR sonrası netleşecek. Oyuncu değişiklik hakkından yoksun kalan Cimbom, ardından da yediği golle geriye düştü. Aytaç Kara, Muslera'dan dönen penaltıyı tamamladı. 77'de Belhanda'nın harika ortasına müthiş bir kafa vuruşu yapan Eren Derdiyok eşitliği sağladı. Bu dakikadan sonra iki takım da eline geçirdiği fırsatları değerlendiremeyince puanlar eşitlendi. Cimbom, 19 puanla liderliğini garantiledi.
Savaş ÇORLU
İKİNCİ YARIDA ATIYOR
SARI-kırmızı takım, Türk Telekom Stadyumu'nda rakiplerine geçit vermiyor. Galatasaray iç sahada attığı son 11 golün hepsini ikinci yarılarda buldu.
3 YIL SONRA 3 SAKATLIK
G.Saray erken sakatlık kabusunu 3 yıl önce de Rize'de yaşamıştı. 7 Kasım 2015'te Rize'nin 4-3 kazandığı maçta; 18'de Martinez/Selçuk, 23'te ise Hakan/Semih değişiklikleri yapan sarı-kırmızılılarda, 83'te sakatlanan Semih de yerini Denayer'e bırakmıştı.
- 20.10.2018
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Bursaspor Başkanı Ali Ay: "VAR sisteminden dolayı 8 puan kaybettik"
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu BASKALARINA VAR OLANIN, SENIN ICIN YOK OLMASINA SASIRMA !
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Eren Derdiyok gol sevincinin nedenini açıkladı
Toplam 2
Yorum
Aslan Gollerine devam et,sorun olmaz.
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: "Maça geldik zannetim ama..."
Toplam 1
Yorum
Aslan Böyle günlerde alinan puanlar kücümsenmemeli
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