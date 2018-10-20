Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    'den sürprizi

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    , canlı yayında beIN Sports muhabiri 'ın doğum gününü kutladı.

    , maçı öncesi ince bir harekete imza attı. erim, beIN Sports muhabiri 'a sürprizi yaptı. Pasta getiren , Akpınar'a, " Sen bizim için değerlisin" dedi.

    Akpınar, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Fatih Terim ve 'a teşekkür etti.

    1. 19.10.2018 23:34
    2. Güncelleme: 20.10.2018 01:41
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