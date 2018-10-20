Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den doğum günü sürprizi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, canlı yayında beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'ın doğum gününü kutladı.
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Bursaspor maçı öncesi ince bir harekete imza attı. erim, beIN Sports muhabiri Kutlu Akpınar'a doğum günü sürprizi yaptı. Pasta getiren Fatih Terim, Akpınar'a, " Sen bizim için değerlisin" dedi.
Akpınar, sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, Fatih Terim ve Galatasaray'a teşekkür etti.
- 19.10.2018 23:34
- Güncelleme: 20.10.2018 01:41
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