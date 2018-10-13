Hamza Yerlikaya Spor Salonu açıldı – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Spor Salonu açıldı

    Hamza Yerlikaya Spor Salonu açıldı

    Galatasaray Spor Okulları'nın Gençlik ve adına yaptırdığı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.

    'deki bir 'de yaptırılan spor salonunun açılışına, 'nın yanı sıra, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile teknik direktör katıldı.

    Açılışta konuşan Gençlik ve Yerlikaya, "Burası sporun Ataşehir'deki adresi olacaktır. İnşallah buradan nice şampiyonlar, nice başarılı sporcular çıkacak diye temenni ediyorum." dedi.

    Emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Beraberce, 'Bismillah.' diyerek açılışımızı yapacağız. İnşallah hizmetimiz, bereketli bir şekilde yoluna devam edecektir. Bir arkadaşımız da adımızı koymuş. Onur duyduk, şeref duyduk. Benim çocuklarım da burada spora geliyorlar. Spor burada yeşerecek, filizlenecek." ifadelerini kullandı.

    Açılış konuşmasının ardından Yerlikaya'ya, üzerinde adının yazılı olduğu 58 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

    Törenin ardından Hamza Yerlikaya, iki oğlu ve Yılmaz Vural ile birlikte bir süre basketbol oynadı.

    1. 13.10.2018 15:49
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