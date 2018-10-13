Hamza Yerlikaya Spor Salonu açıldı
Galatasaray Ataşehir Spor Okulları'nın Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya adına yaptırdığı spor salonunun açılışı gerçekleştirildi.
Ataşehir'deki bir AVM'de yaptırılan spor salonunun açılışına, Hamza Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.
Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Burası sporun Ataşehir'deki adresi olacaktır. İnşallah buradan nice şampiyonlar, nice başarılı sporcular çıkacak diye temenni ediyorum." dedi.
Emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Beraberce, 'Bismillah.' diyerek açılışımızı yapacağız. İnşallah hizmetimiz, bereketli bir şekilde yoluna devam edecektir. Bir arkadaşımız da adımızı koymuş. Onur duyduk, şeref duyduk. Benim çocuklarım da burada spora geliyorlar. Spor burada yeşerecek, filizlenecek." ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmasının ardından Yerlikaya'ya, üzerinde adının yazılı olduğu 58 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.
Törenin ardından Hamza Yerlikaya, iki oğlu ve Yılmaz Vural ile birlikte bir süre basketbol oynadı.
- 13.10.2018 15:49
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Polonya'nın yeni Lewandowski'si Piatek
Toplam 1
Yorum
nevzat elin adamı nası arayıp buluyo bizimkiler menejerlerin kuklası olmuş adeta videodan adam alıyolar scavt ekipleri zaten hiç yok bizde
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34’lük savaşçı Joao Pereira
Toplam 2
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İSMAİL helal olsun perairaya 20 lik gençlerden daha enerjik
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Arda Turan hakkında soruşturma başlatıldı
Toplam 6
Yorum
eyüp yazık çok yazık
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