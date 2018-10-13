Ataşehir'deki bir AVM'de yaptırılan spor salonunun açılışına, Hamza Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

Açılışta konuşan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya, "Burası sporun Ataşehir'deki adresi olacaktır. İnşallah buradan nice şampiyonlar, nice başarılı sporcular çıkacak diye temenni ediyorum." dedi.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Yerlikaya, "Beraberce, 'Bismillah.' diyerek açılışımızı yapacağız. İnşallah hizmetimiz, bereketli bir şekilde yoluna devam edecektir. Bir arkadaşımız da adımızı koymuş. Onur duyduk, şeref duyduk. Benim çocuklarım da burada spora geliyorlar. Spor burada yeşerecek, filizlenecek." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Yerlikaya'ya, üzerinde adının yazılı olduğu 58 numaralı Galatasaray forması hediye edildi.

Törenin ardından Hamza Yerlikaya, iki oğlu ve Yılmaz Vural ile birlikte bir süre basketbol oynadı.



