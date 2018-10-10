Forvete son aday: Jon Dadi Bödvarsson – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    Forvete son aday:

    Forvete son aday: Jon Dadi Bödvarsson

    Terim ismini verdi; scout ekibi, Milli maçta takip edecek.

    'in forveti Biesiedin'i listesine dahil eden ayrıca bugün oynanacak 'u da gündemine aldı. Reading'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun ismini scout ekibine veren tecrübeli çalıştırıcı, Fransa-İzlanda maçında Bödvarsson'u izlemelerini istedi. 1.90 boyunda, 26 yaşındaki forvet bu sezon Championship'te oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Bu arada Yunaistan- maçında ise stoper Vinicius'un izleneceği öğrenildi.
    1. 10.10.2018
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