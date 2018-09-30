Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
Galatasaray, B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu Emre Akbaba'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu Emre Akbaba'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklamayı resmi internet sitesinden yayınladı.
Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;
"B.B. Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba'ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır.
Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."
PORTO ÖNCESİ OLUMSUZ HABERLER ÜST ÜSTE
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Porto maçı öncesi olumsuz haberler üst üste geliyor. Emre Akbaba'nın sakatlığının haricinde Ndiaye'nin kart cezası da Aslan'ın kadro seçimini giderek zorlaştıran etkenler arasında.
EMRE AKBABA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR
03.10 Porto (D)
06.10 Antalyaspor (D)
19.10 Bursaspor
24.10 Schalke 04
28.10 Yeni Malatya (D)
02.11 Fenerbahçe
06.11 Schalke (D)
10.11 Kayserispor (D)
EMRE AKBABA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR
23.11 Konyaspor
28.11 Lokomotiv Moskova (D)
02.12 Beşiktaş (D)
08.12 Rizespor
11.12 Porto
15.12 Başakşehir (D)
23.12 Sivasspor
- 30.9.2018 13:23
- Güncelleme: 30.9.2018 13:46
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Maç sonucu | Trabzonspor 4-2 Kasımpaşa | ÖZET
Toplam 8
Yorum
hasan tekin ünal hocam çift forvetle devam.bu arada sosanın kulağı çekilmeli
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Fenerbahçe'de Cocu üçlük istedi
Toplam 4
Yorum
Master Bu akşam ki maçta Fenerden önce Rize sporun ne yapacağı önemli ben Okan hocanın yerinde olsam baskılı başlayıp ilk yarıyı önde bitiririm
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Feghouli’den teşekkür geldi
Toplam 1
Yorum
murat canla başla oynayana canımız feda.. ayrıca senin kapasiten bu değil
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