Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynadıkları B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu Emre Akbaba'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklamayı resmi internet sitesinden yayınladı.

Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"B.B. Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba'ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır.

Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."

PORTO ÖNCESİ OLUMSUZ HABERLER ÜST ÜSTE

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Porto maçı öncesi olumsuz haberler üst üste geliyor. Emre Akbaba'nın sakatlığının haricinde Ndiaye'nin kart cezası da Aslan'ın kadro seçimini giderek zorlaştıran etkenler arasında.

EMRE AKBABA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

03.10 Porto (D)

06.10 Antalyaspor (D)

19.10 Bursaspor

24.10 Schalke 04

28.10 Yeni Malatya (D)

02.11 Fenerbahçe

06.11 Schalke (D)

10.11 Kayserispor (D)

EMRE AKBABA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

23.11 Konyaspor

28.11 Lokomotiv Moskova (D)

02.12 Beşiktaş (D)

08.12 Rizespor

11.12 Porto

15.12 Başakşehir (D)

23.12 Sivasspor