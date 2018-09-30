Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    'dan açıklaması

    Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

    , B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu 'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yayınladı.

    , 'in 7. haftasında oynadıkları B.B. Erzurumspor maçında sakatlanan oyuncusu 'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklamayı resmi internet sitesinden yayınladı.

    Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

    "B.B. Erzurumspor maçının ardından aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen oyuncumuz Emre Akbaba'ya sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yrd. Doç. Dr. Yener İnce tarafından kapalı redüksiyon yöntemiyle başarılı geçen bir müdahale yapılmıştır.

    Oyuncumuzun tedavi protokolü düzenlenmiştir."

    PORTO ÖNCESİ OLUMSUZ HABERLER ÜST ÜSTE

    Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Porto maçı öncesi olumsuz haberler üst üste geliyor. Emre Akbaba'nın sakatlığının haricinde Ndiaye'nin kart cezası da Aslan'ın kadro seçimini giderek zorlaştıran etkenler arasında.

    EMRE AKBABA'NIN KAÇIRACAĞI MAÇLAR

    03.10 Porto (D)
    06.10 Antalyaspor (D)
    19.10 Bursaspor
    24.10 Schalke 04
    28.10 Yeni Malatya (D)
    02.11 Fenerbahçe
    06.11 Schalke (D)
    10.11 Kayserispor (D)

    EMRE AKBABA'NIN KAÇIRMASI MUHTEMEL MAÇLAR

    23.11 Konyaspor
    28.11 Lokomotiv Moskova (D)
    02.12 Beşiktaş (D)
    08.12 Rizespor
    11.12 Porto
    15.12 Başakşehir (D)
    23.12 Sivasspor

    Galatasaray'da Emre Akbaba yarın ameliyat olacak

    1. 30.9.2018 13:23
    2. Güncelleme: 30.9.2018 13:46
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