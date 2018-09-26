Bafetimbi Gomis golleri sıralıyor – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Bafetimbi golleri sıralıyor

    Bafetimbi <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> golleri sıralıyor
    'e transfer olan Bafetimbi , Ligi'nde gollerine devam ediyor. Fransız yıldız ligin 4. haftasında oynanan Al Fateh deplasmanında 59. dakikada attığı golle takımına 1-1 beraberliği getiren isim oldu. 'ın 3-2 kaybettiği maçta penaltıdan yararlanamayan , 4 haftada gol sayısını 4'e yükseltti.
    1. 26.9.2018
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