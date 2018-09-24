Kırmızı isyanı – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Kırmızı isyanı

    Kırmızı isyanı

    Galatasaraylı oyuncular, maçın 59. dakikasında 'nun Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında bekledi.

    Galatasaraylı oyuncular, maçın 59. dakikasında 'nun Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında bekledi. Ancak hakem göstermeyi tercih etti. Galatasaraylı futbolcular, arkadan yaptığı bu hareketin kırmızı olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Muslera da kalesinden ayrılarak itirazlarda bulunduğu için sarı kartla cezalandırıldı.

    1. 24.9.2018
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