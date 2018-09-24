Kırmızı isyanı
Galatasaraylı oyuncular, maçın 59. dakikasında Mustafa Yumlu'nun Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kart bekledi.
Galatasaraylı oyuncular, maçın 59. dakikasında Mustafa Yumlu'nun Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu sarı kart göstermeyi tercih etti. Galatasaraylı futbolcular, arkadan yaptığı bu hareketin kırmızı olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Muslera da kalesinden ayrılarak itirazlarda bulunduğu için sarı kartla cezalandırıldı.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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