Kırmızı isyanı

Galatasaraylı oyuncular, maçın 59. dakikasında Mustafa Yumlu'nun Onyekuru'ya yaptığı faul sonrasında kırmızı kart bekledi. Ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu sarı kart göstermeyi tercih etti. Galatasaraylı futbolcular, arkadan yaptığı bu hareketin kırmızı olması gerektiği yönünde itirazda bulundu. Muslera da kalesinden ayrılarak itirazlarda bulunduğu için sarı kartla cezalandırıldı.