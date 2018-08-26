Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım!
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis'in yerine kadroya katmak istediği Anthony Modeste, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Fransız golcüyle pazarlıklar sürerken 30 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın sosyal medyadan paylaştığı 'come to Galatasaray' mesajını beğendi. Modeste'in bu hareketi binlerce Galatasaray taraftarını oldukça heyecanlandırdı.
HAVALİMANI PAYLAŞIMI! İSTANBUL'A MI GELİYOR?
Anthony Modeste'nin İnstagram hesabından takip ettiği bir arkadaşı havalimanında bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşıma Modeste'nin hesabını da ekledi. Bu paylaşım sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada yıldız futbolcuya 'come to Galatasaray' çağrısında bulundu. Bu paylaşım Modeste'nin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı yorumlarına neden oldu. Bir diğer iddia ise; Modeste'nin Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile anlaştığı ve Almanya'ya gittiği yönünde...
- 26.8.2018 20:40
- Güncelleme: 26.8.2018 21:41
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
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