Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşım! – Fotomaç – 26 Ağustos 2018
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    26 Ağustos 2018, Pazar
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    taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> taraftarını heyecanlandıran paylaşım!

    'da Bafetimbi 'in yerine kadroya katmak istediği , sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

    Fransız golcüyle pazarlıklar sürerken 30 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın sosyal medyadan paylaştığı 'come to ' mesajını beğendi. Modeste'in bu hareketi binlerce taraftarını oldukça heyecanlandırdı.



    HAVALİMANI PAYLAŞIMI! İSTANBUL'A MI GELİYOR?
    'nin İnstagram hesabından takip ettiği bir arkadaşı havalimanında bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşıma Modeste'nin hesabını da ekledi. Bu paylaşım sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada yıldız futbolcuya 'come to Galatasaray' çağrısında bulundu. Bu paylaşım Modeste'nin İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı yorumlarına neden oldu. Bir diğer iddia ise; Modeste'nin Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund ile anlaştığı ve Almanya'ya gittiği yönünde...



    1. 26.8.2018 20:40
    2. Güncelleme: 26.8.2018 21:41
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