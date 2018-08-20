Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, Suudi Arabistan kulübü Al Nassr'dan gelen teklifi reddetti.
Geçen sezon başı Galatasaray'a transfer olan ve adı bu transfer döneminde söylentilere karışan Younes Belhanda, iddialara göre Suudi Arabistan'dan gelen bir teklifi reddetti.
Sosyal medyadan gelen Belhanda sorusunu yanıtlayan Yahoo Fransa adına çalışan Manu Lonjon, Al Nassr'ın Belhanda'ya finansal büyük bir teklif yaptığını fakat Faslı oyuncunun bunu reddettiğini öne sürdü.
Fransız gazeteci Lonjon, Belhanda'ya yakın bir isim. Öyle ki, Galatasaray'da 10 numaralı formayı giyen oyuncu geçtiğimiz gün sosyal medyadan Lonjon'u işaret ederek takipçilerine onun aileden olduğunu belirten bir paylaşım yapmıştı.
Öte yandan, Al Nassr, Fenerbahçe'den Giuliano'yu transfer etmek üzere. Fenerbahçe, bugün Brezilyalı oyuncunun satışı için Suudi Arabistan kulübü ile görüşmelere başladığını borsaya bildirmişti. (NTV Spor)
- 19.8.2018 19:34
- Güncelleme: 20.8.2018 02:05
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Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti!
Toplam 1
Yorum
arma şu arapları GS ye bela eden ne diyim sana
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Şenol Güneş: "36. dakikadan sonra işler değişti"
Toplam 1
Yorum
kartall şenol güneş negredo yerine burağı sayıklama.negredo kalsın daha iyi.love gitsin.bize lazım olan sağlam bir orta saha.umut ve larinle forvet
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Phillip Cocu açıkladı! Giuliano gidiyor...
Toplam 6
Yorum
ramad en azından az da olsa bişeyler kazandıracak..Ya diğerleri...
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda o teklifi reddetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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