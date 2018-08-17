Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki!
Galatasaray'ın prensipte anlaştığı Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe'nin araya girerek milli yıldızla imza aşamasına gelmesine sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'dan çok sert tepki geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösteren Galatasaraylılar, "Rakibinin talip olduğu oyuncuya saldır. Yeni sürüm küçük Aziz Yıldırım" ifadelerini kullandı
İşte ultrAslan'dan yapılan o açıklama:
"Aylardır medya yoluyla "Fair-Play" imajı çizen, "YENİDEN SAYGI" diyerek "20 yıllık Fenerbahçe yönetiminin "ARTIĞI" olduğunu gösteren, rakibinin talip olduğu oyuncuya saldır" felsefesine sarılan bu YENİ SÜRÜM "Küçük" Aziz Yıldırım'ı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...
Sizin duruşunuzda ve Fair-Play ruhunuzda "YALI ÇOCUĞUNUN" medyadaki algı operasyonundan ibaret.
#ultrAslan"
- 17.8.2018 00:52
- Güncelleme: 17.8.2018 01:57
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Galatasaray Ahmet Bulut'a 144 bin € ödeyecek.
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA TFF.'DE DOLANCILARDAN YANA OLMUS, USTELIK BIDE BU ZAMANDA EU. ODEYIN DEMIS. AYSAL BU ADAMI KAPIDAN KOVMUSTU
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Galatasaray'da Garry Rodrigues'in sakatlandığı açıklandı!
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA ANTRAMANDA ACABA KIMIN TARAFINDAN SAKATLANDI DARBEYI KIM VURDU?
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Fenerbahçe Emre Akbaba için resmi teklif yaptı
Toplam 15
Yorum
mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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