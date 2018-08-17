Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki! – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'dan 'a sert tepki!

    Galatasaray'dan Ali Koç'a sert tepki!

    'ın prensipte anlaştığı Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe'nin araya girerek milli yıldızla imza aşamasına gelmesine sarı-kırmızılıların taraftar grubu ultrAslan'dan çok sert tepki geldi. Fenerbahçe Başkanı 'a tepki gösteren Galatasaraylılar, "Rakibinin talip olduğu oyuncuya saldır. Yeni sürüm küçük " ifadelerini kullandı

    İşte ultrAslan'dan yapılan o açıklama:

    "Aylardır medya yoluyla "Fair-Play" imajı çizen, "YENİDEN SAYGI" diyerek "20 yıllık Fenerbahçe yönetiminin "ARTIĞI" olduğunu gösteren, rakibinin talip olduğu oyuncuya saldır" felsefesine sarılan bu YENİ SÜRÜM "Küçük" Aziz Yıldırım'ı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz...

    Sizin duruşunuzda ve Fair-Play ruhunuzda "YALI ÇOCUĞUNUN" medyadaki algı operasyonundan ibaret.

    #ultrAslan"

    1. 17.8.2018 00:52
    2. Güncelleme: 17.8.2018 01:57
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