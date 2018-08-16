Taraftarın gözü uçaklarda! Fatih Terim Başkan'la görüştü – Fotomaç – 16 Ağustos 2018
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    16 Ağustos 2018, Perşembe
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    Taraftarın gözü uçaklarda! Başkan'la görüştü

    Taraftarın gözü uçaklarda! Fatih Terim Başkan'la görüştü

    , ’nin Şampiyonlar Ligi’ne veda etmesiyle ekstradan 9 milyon euro kazandı Sarı-kırmızılı kulüp, 35 milyon euroluk geliri şimdiden garantiledi. Şimdi gözler transferlere çevrildi

    İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Şartlar ortada kimse uçak falan beklemesin" dese de Galatasaraylı taraftarların umutları arttı. Cimbom, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin sahibi olacak. Ezeli rakibi 'nin Benfica'ya elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek olan sarıkırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon euroluk geliri garantiledi. Gruplardan turnuvaya katılacak olan Galatasaray, 15 milyon 250 bin euro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon euro'luk yayın gelirini kasasına koyacak.

    YAYIN PAYINI CEBE İNDİRDİ
    Galatasaray, Devler Ligi'nde yayın gelirlerinin tek başına sahibi oldu. Sarı-kırmızılılar, eleme turunu geçemeyen ezeli rakibinin yüzde 45 (9 milyon euro) olan yayın payını da kasasına koydu. Galatasaray, Devler Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek. Elde edeceği her galibiyet için 2.7 milyon euro, beraberlik için de 900 bin euro alacak. Galatasaray grupları geçip, son 16'ya kalması durumunda ise 9.5 milyon euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde hayal kırıklığına uğramak istemeyen taraftarlar acilen takımın güçlendirilmesini bekliyorlar.?

    TERiM BAŞKAN'LA GÖRÜŞTÜ
    F.Bahçe'nin elenmesiyle gelen parayla 'in de beklentisi yükseldi. Tecrübeli hocanın, yeni alınacak oyuncuların adaptasyon sürecini de düşünerek bir an önce takıma katılmasını istedi. Terim'in Başkan Cengiz ile yaptığı görüşmede de "Şampiyonlar Ligi için kadro derinliğini artıracak takviyeleri mutlaka yapmalıyız" dediği bildirildi.

    DEDiKODUDAN iBARET DEĞiL!
    Kasasını sağlama alan Galatasaray'ın artık transfer bombalarını patlatması bekleniyor. Sarı-kırmızılı takım, 'dan Zaza'yı isterken ayrıca Ndiaye, Denayer ve Emre Akbaba için yapılan görüşmeleri de hızlandıracak. İngiliz Stoke Sentinel gazetesi de Ndiaye için Cimbom'u işaret etti. Brentford maçında oynamadığı için "Ndiaye, 'den ayrılacak" iddialarının dedikodudan ibaret olmadığını yazdı. Senegalli oyuncunun, Galatasaray yolunda olduğunu bildirdi.

    TRANSFER BORSASI
    * Menajerlerin önerdiği ve Fatih Terim'in veto ettiği Gervinho'nun Parma yolcusu olduğu bildirildi.

    * Galatasaray'ın gündeminde de yer alan ve Almanya'ya dönmek istediğini açıklayan Anthony Modeste için Köln CEO'su, "Hiç de fena olmaz" diyerek transfere yeşil ışık yaktı.

    * LE PHOCEEN gazetesi, Bafetimbi Gomis ile takas edilecek iddiaları bulunan Mitroglou'nun yakın çevresine Marsilya'dan ayrılması durumunda Olympiakos'a dönmek istediğini söylediği yazıldı.

    4. TORBADA YER ALACAK
    Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonunda ülkemizi Galatasaray temsil edecek. Sarı kırmızılılar kura çekimine 4. torbadan katılacak. Devler Ligi'nde play-off turunda 6 karşılaşma oynanacak ve buradan da 6 takım grup kura çekimine katılacak. İşte torbalardaki son durum:

    1. TORBA
    Real Madrid Atletico Madrid Bayern Münih PSG
    Manchester City Juventus Lok. Barcelona
    2. TORBA
    Tottenham Dortmund Porto Man. United Shakhtar Napoli
    3. TORBA
    Liverpool Monaco Roma Schalke CSKA Moskova Lyon
    4. TORBA
    Valencia Hoffenheim İnter GALATASARAY
    Viktoria Plzen

    1. 16.8.2018
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