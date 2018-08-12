Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Yönetim, Badou Ndiaye’yi kiralamak için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı
Galatasaray gözdesi Badou Ndiaye 'nin transferinde sona gelmek üzere. Bir süredir eski oyuncusunu kiralamak için Stoke City ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Kırmızılı yönetim yaptığı son görüşmede dev bir adım attı. Senegalli futbolcunun kiralanması için İngiliz kulübüyle anlaşmanın yakın olduğu ortaya çıktı.
İSPANYA'DAN DA İSTİYORLAR
Badou Ndiaye'ye İspanya'dan bir kulübün daha talip olduğu ortaya çıkarken Galatasaray'ın yaptığı teklifin daha cazip olduğu öğrenildi. Ndiaye'nin de G.Saray'ı istemesi ibreyi Sarı-Kırmızılı kulübe çevirdi.
ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
Galatasaray Yönetimi'nin Stoke City ile yapacağı son görüşmede küçük pürüzleri gidermesi bekleniyor. Senegalli yıldızın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
Stoke City ile yapılacak son görüşmelerden sonra bu transferin bitmesi bekleniyor. Senegalli futbolcunun gelişmeleri çok yakından takip ettiği ve dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.
BRENTFORD MAÇININ KADROSUNDA YOK
Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, Stoke City'nin dün oynadığı Brentford maçının kadrosuna alınmadı. Bu gelişme Ndiaye'nin takımda düşünülmediği ve Galatasaray'la anlaştığı şeklinde yorumlandı. Senegalli yıldız artık Cimbom'a dönmek için gün saymaya başladı.
- 12.8.2018 01:45
- Güncelleme: 12.8.2018 01:59
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 14
Yorum
Sez. Arkadaşlar burada Ali Koc başkanın yapacak birşeyi yok, sadece mali durumu düzeltmekden başka. Sayın Aziz Yıldırımın eserleri bu mali tablo.
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Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
u.açar ospina yı istemiyoruz Tolga ondan daha iyi,Mert Günok u alın..
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Rekortmen Kartal
Toplam 1
Yorum
HUS KARAKARTALIMIN BASARILARI DAIM OLSUN BU YILDA
Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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