Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor! – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Badou Ndiaye 'a dönüyor!

    Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!

    Yönetim, Badou Ndiaye’yi kiralamak için yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı

    gözdesi Badou Ndiaye 'nin transferinde sona gelmek üzere. Bir süredir eski oyuncusunu kiralamak için ile görüşmelerini sürdüren Sarı- Kırmızılı yönetim yaptığı son görüşmede dev bir adım attı. Senegalli futbolcunun kiralanması için İngiliz kulübüyle anlaşmanın yakın olduğu ortaya çıktı.

    İSPANYA'DAN DA İSTİYORLAR
    Badou Ndiaye'ye 'dan bir kulübün daha talip olduğu ortaya çıkarken Galatasaray'ın yaptığı teklifin daha cazip olduğu öğrenildi. Ndiaye'nin de G.Saray'ı istemesi ibreyi Sarı-Kırmızılı kulübe çevirdi.

    ÇOK UFAK PÜRÜZLER KALDI
    Galatasaray Yönetimi'nin Stoke City ile yapacağı son görüşmede küçük pürüzleri gidermesi bekleniyor. Senegalli yıldızın satın alma opsiyonuyla kiralanacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

    GELİŞMELERİ TAKİP EDİYOR
    Stoke City ile yapılacak son görüşmelerden sonra bu transferin bitmesi bekleniyor. Senegalli futbolcunun gelişmeleri çok yakından ettiği ve dönüş hazırlığında olduğu öne sürüldü.

    BRENTFORD MAÇININ KADROSUNDA YOK
    Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, Stoke City'nin dün oynadığı maçının kadrosuna alınmadı. Bu gelişme Ndiaye'nin takımda düşünülmediği ve Galatasaray'la anlaştığı şeklinde yorumlandı. Senegalli yıldız artık Cimbom'a dönmek için gün saymaya başladı.

    1. 12.8.2018 01:45
    2. Güncelleme: 12.8.2018 01:59
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