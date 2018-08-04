Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
2017-2018 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde karşılaşıyor. Peki, nefesleri kesecek bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, her iki takımın ilk 11'leri nasıl olacak, eksik veya sakat oyuncu bulunuyor mu?
2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile başlayan ama daha sonra Fatih Terim'i göreve getirerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor.
Bu iki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti.
Taraflar bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bütün detaylarıyla Fotomaç'ta olacak.
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY
Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis
AKHİSARSPOR
Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov
- 3.8.2018 23:52
- Güncelleme: 4.8.2018 01:59
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Serdar Aziz Stoke City’e
Toplam 2
Yorum
ne ? kaç ? kim ? 5 milyon euroya kim nerden kimi alacakmış. biz serdar azize kızsak bile premier ligde o paraya 4. lig topçusu alamazsın.
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Sofiane Feghouli can sıktı
Toplam 9
Yorum
okelll berbat oyuncu nasıl bu kadar para alıyor anlamış değilim.
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Trabzonspor Hosseini'nin bonservisini açıkladı
Toplam 3
Yorum
kubilay 2.5 milyon luk adamlardan daha cok verimli olacaklar.. yonetimi kutluyorum. umutluyuz inancliyiz dogru seyler de oluyor.
Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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