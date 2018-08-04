Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? – Fotomaç – 04 Ağustos 2018
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    04 Ağustos 2018, Cumartesi
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    - finali ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

    Galatasaray - Akhisarspor Süper Kupa finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

    2017-2018 Spor Toto Süper Lig sezonunu şampiyon tamamlayan ile Ziraat Türkiye Kupası'nı tarihinde ilk kez müzesine götüren , finalinde karşılaşıyor. Peki, nefesleri kesecek bu mücadele ne zaman, saat kaçta ve yayınlanacak, her iki takımın ilk 11'leri nasıl olacak, eksik veya sakat oyuncu bulunuyor mu?

    2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile başlayan ama daha sonra 'i göreve getirerek sezonu şampiyon tamamlayan ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine götüren , finalinde kozlarını paylaşıyor.

    Bu iki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti.

    Taraflar bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

    GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi yönetecek. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bütün detaylarıyla Fotomaç'ta olacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    GALATASARAY

    Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, , Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

    AKHİSARSPOR

    Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov

    1. 3.8.2018 23:52
    2. Güncelleme: 4.8.2018 01:59
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