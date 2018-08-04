2017-2018 sezonuna Igor Tudor ile başlayan ama daha sonra Fatih Terim'i göreve getirerek sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye Kupasını müzesine götüren Akhisarspor, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşıyor.

Bu iki takım geçen sezon Türkiye Kupası yarı finalinde de karşılaşmış; Akhisar'daki ilk maçı Galatasaray 2-1 kazanmış fakat İstanbul'daki maçta gülen taraf 2-0'lık sonuçla Akhisarspor olunca Galatasaray kupaya veda etmişti.

Taraflar bu kez Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Peki, Galatasaray Akhisarspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?



GALATASARAY - AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray ile Akhisarspor, 5 Ağustos Pazar günü TFF Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. 20.45'te ATV'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek maçın öncesinde ve sonrasında yaşananlar, bütün detaylarıyla Fotomaç'ta olacak.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY

Fernando Muslera, Martin Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Ryan Donk, Fernando, Belhanda, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues, Gomis

AKHİSARSPOR

Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Ömer Bayram, Sissoko, Bilal, Eray Ataseven, Helder Barbosa, Larsson, Seleznyov