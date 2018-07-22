Fernando Muslera'ya Roma kancası! 22 milyon € – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    'ya Roma kancası! 22 milyon €

    Fernando Muslera'ya Roma kancası! 22 milyon €

    Alisson Becker'i 75 milyon euro'ya 'a gönderen İtalya Serie A takımı AS Roma, kaleci transferinde Galatasaraylı Muslera'yı listeye dahil etti

    ALİSSON'u 'a 75 milyon euro'ya satan Roma, Kopenhag'ın kalecisi Robin Olsen'i istiyor.

    Kopenhag'daki pazarlıklar tüm hızıyla sürerken, İtalyan basını, 'nın da gündemde olduğunu iddia etti.

    İtalyan basını, Roma'nın Muslera için Galatasaray'a 22 milyon euro'luk bir teklif yapabileceğini yazdı.
    1. 22.7.2018
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