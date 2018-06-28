Fatih Terim'i endişelendiren tablo – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'i endişelendiren tablo

    Fatih Terim'i endişelendiren tablo

    ’ın 1 Temmuz’daki kampı ayın 7’sine alındı. Sarı-kırmızılılar, ’ye birçok bölgesinde eksiklerle gidecek. ise transferlerin çabuk bitmesini istiyor

    Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunu bugün açıyor. , yardımcıları ve futbolcular Florya'da bir araya gelecek. Oyunculara uygulanacak testlerin ardından çalışmalar hemen başlayacak. normal program çerçevesinde 1-12 Temmuz tarihleri arasında 'de kampa gidecekti. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda yurt dışı kamp tarihleri 7-16 Temmuz'a çekildi. İmparator, birçok bölgedeki eksikler nedeniyle bu kararı aldı. Terim bu sırada yönetimle de görüşerek görüşmelerinin hızlandırılmasını istedi. Yeni oyuncuları bu şekilde alışma sorunu çekmeyeceklerini söyledi.

    GİDENLERİN YERİ DAHA DOLMADI

    KALE - , Uruguay formasıyla 'da görev yapıyor. Gruptan çıkan Uruguay'ın bir sonraki maçı 'da Portekiz ile. Kupa sonrası tatil yapacak. Carrasso ve 'ın biten sözleşmeleri yenilenmedi.

    SOL BEK - Yuto Nagatomo, Japonya ile 'nda. Oyuncu ve İnter yapılan anlaşma sonucu 3 yıllık imza atılacak. Kontratları sona eren ile İasmin Latovlecivi ile devam edilmeyecek. Kampta sol bek de olmayacak.

    ÖN LİBERO - Donk'un kontratı 30 Haziran'da bitiyor. İdmana çıkacak ancak henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Fernando'nun tatili devam ediyor. Kampa kesin gelecek olan var. Gurbetçi futbolcunun da takımda kalacağı belirsiz.

    HÜCUM HATTINDA DA SIKINTI VAR

    KANATLAR - Şampiyonluğu getiren kritik golleri atan istediği zammı alamadı. Sözleşmesi sona eren 'e henüz yeni bir teklif sunulmadı. Garry Rodrigues ve ile yeni sezon hazırlıkları başlayacak.

    ON NURAMA - Takımda geçen sezon Younes ve Sofiane Feghouli 10 numara pozisyonunda oynadı. Fas ile Dünya Kupası oynayan Belhanda, tatil yapacak. Kısaca Cimbom'un kampında bu bölgede büyük ihtimal boş kalacak.

    FORVET - 29 gollü kral Bafetimbi Gomis beklediği zammı kopartamadı. Takım arayan 'a 600 bin euro'dan yüksek teklif gelmedi. Fatih Terim, Devler Ligi için bir forvet daha istiyor. Ancak ilk kampa yetişmesi beklenmiyor.

    1. 28.6.2018
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