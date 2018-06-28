Fatih Terim'i endişelendiren tablo
Galatasaray’ın 1 Temmuz’daki kampı ayın 7’sine alındı. Sarı-kırmızılılar, İsviçre’ye birçok bölgesinde eksiklerle gidecek. Fatih Terim ise transferlerin çabuk bitmesini istiyor
Sarı-kırmızılılar, 2018-19 sezonunu bugün açıyor. Teknik direktör Fatih Terim, yardımcıları ve futbolcular Florya'da bir araya gelecek. Oyunculara uygulanacak testlerin ardından çalışmalar hemen başlayacak. Galatasaray normal program çerçevesinde 1-12 Temmuz tarihleri arasında İsviçre'de kampa gidecekti. Ancak teknik direktör Fatih Terim'in istediği doğrultusunda yurt dışı kamp tarihleri 7-16 Temmuz'a çekildi. İmparator, birçok bölgedeki eksikler nedeniyle bu kararı aldı. Terim bu sırada yönetimle de görüşerek transfer görüşmelerinin hızlandırılmasını istedi. Yeni oyuncuları bu şekilde alışma sorunu çekmeyeceklerini söyledi.
GİDENLERİN YERİ DAHA DOLMADI
KALE - Fernando Muslera, Uruguay formasıyla Milli Takım'da görev yapıyor. Gruptan çıkan Uruguay'ın bir sonraki maçı 30 Haziran'da Portekiz ile. Kupa sonrası tatil yapacak. Carrasso ve Eray İşcan'ın biten sözleşmeleri yenilenmedi.
SOL BEK - Yuto Nagatomo, Japonya ile Dünya Kupası'nda. Oyuncu ve İnter yapılan anlaşma sonucu 3 yıllık imza atılacak. Kontratları sona eren Hakan Balta ile İasmin Latovlecivi ile devam edilmeyecek. Kampta sol bek de olmayacak.
ÖN LİBERO - Donk'un kontratı 30 Haziran'da bitiyor. İdmana çıkacak ancak henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Fernando'nun tatili devam ediyor. Kampa kesin gelecek olan Tolga Ciğerci var. Gurbetçi futbolcunun da takımda kalacağı belirsiz.
HÜCUM HATTINDA DA SIKINTI VAR
KANATLAR - Şampiyonluğu getiren kritik golleri atan Sinan Gümüş istediği zammı alamadı. Sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin'e henüz yeni bir teklif sunulmadı. Garry Rodrigues ve Sofiane Feghouli ile yeni sezon hazırlıkları başlayacak.
ON NURAMA - Takımda geçen sezon Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli 10 numara pozisyonunda oynadı. Fas ile Dünya Kupası oynayan Belhanda, tatil yapacak. Kısaca Cimbom'un kampında bu bölgede büyük ihtimal boş kalacak.
FORVET - 29 gollü kral Bafetimbi Gomis beklediği zammı kopartamadı. Takım arayan Eren Derdiyok'a 600 bin euro'dan yüksek teklif gelmedi. Fatih Terim, Devler Ligi için bir forvet daha istiyor. Ancak ilk kampa yetişmesi beklenmiyor.
- 28.6.2018
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Mehmet Topal: "Herkes kaçtı ben kaldım"
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Yorum
ali kırcı Herkes kaçtı ben kaldım dediği Caner ve Gökhan Gönül mü... aynı sezon sözleşmeler bitmişti....
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CAS’a gidecek
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Yorum
aytac ne oldu hani rutin bi inceleme idi,,,,,simdi bu miyav sesleri ne
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İspanya basınına göre Bas Dost Fenerbahçe'de
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serdar bırakın bu yalanları adam fifalık fifa bonservis belirleyecek adamın piyasa değeri 20m euro 3 büyükleri toplasan o parayı çıkartıp alamazlar
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