Cimbom’a Amadi Wassim iddiası – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    Cimbom’a iddiası

    Cimbom’a Amadi Wassim iddiası
    Fransız basını gelecek sezon alternatifli bir kadro kurmak isteyen 'ın stoper ile ilgilendiğini yazdı. L'Equipe'in bu haberini alarak İnstagram sayfasına koydu ve "Umarım gerçekleşir" dedi.
    1. 2.6.2018
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