Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti
Galatasaray'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz yeniden başkan oldu. Ozan Korkut, 16. sandığın açıklanmasından hemen önce salona gelerek Cengiz'i tebrik etti. Korkut'un bu hareketi büyük alkış aldı. Ali Fatinoğlu da salondan ayrılmadan önce Cengiz'i tebrik etti ve alkışlandı.
Galatasaray için hayırlı olmasını dileyen Korkut, "Mustafa Cengiz'i tebrik ederim" ifadelerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı. Korkut'un salona tekrar dönerek Başkan Mustafa Cengiz'i tebrik etmesi salonda büyük alkış aldı. Ali Fatinoğlu da 7. sandığın açıklanmasının ardından bir diğer başkan adayı Ali Fatinoğlu da Mustafa Cengiz'i tebrik ederek Galatasaray Lisesi'nden ayrılmıştı.
ÖZBEK SONUCU BEKLEMEDİ
Fatinoğlu'nun bu hareketi de alkış aldı. Bir diğer başkan adayı Dursun Özbek ise oy kullandıktan sonra Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde sandıkların açılmasını bekledi. Dursun Özbek, gün boyu bahçede kurmayları ve yardımcılarıyla birlikte beklerken, 11. sandığın açıklanmasının ardından okuldan ayrıldı.
- 26.5.2018 21:17
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Aziz Yıldırım'dan yeni televizyon kanalı müjdesi
Toplam 24
Yorum
kolina baskan yeni tv KANALI acacakmis, hehheh cunku secimi kazanirsa , stadlara taraftar gelmez vee Tv de futbollu seyredirler, giiittt yaaaaaaa !
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Adriano giderse alternatifi hazır!
Toplam 2
Yorum
TCelcius Ne sol beki ne kanadı olum elinde 5 tane kanat var sağ bek oyun kurucu orta saha negredo love pektemeğin yerine 2 santrafor oyuncuları satma
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Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"
Toplam 2
Yorum
HAYATİ KENDİ EVLATLARIN VARKEN...
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