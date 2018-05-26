Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti – Fotomaç – 26 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    ve , 'i tebrik etti

    Ali Fatinoğlu ve Ozan Korkut, Mustafa Cengiz'i tebrik etti

    'da gerçekleşen olağan seçimli genel kurulda yeniden başkan oldu. , 16. sandığın açıklanmasından hemen önce salona gelerek Cengiz'i tebrik etti. Korkut'un bu hareketi büyük alkış aldı. da salondan ayrılmadan önce Cengiz'i tebrik etti ve alkışlandı.

    'da yeniden başkan seçilen , tebrikleri kabul etti. 4. sandığın açıklanmasının ardından salondan ayrılan , 15. sandığın açıklanmasının ardından tekrar salona geldi ve Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

    Galatasaray için hayırlı olmasını dileyen Korkut, "Mustafa Cengiz'i tebrik ederim" ifadelerini kullanarak kısa bir açıklama yaptı. Korkut'un salona tekrar dönerek Başkan Mustafa Cengiz'i tebrik etmesi salonda büyük alkış aldı. da 7. sandığın açıklanmasının ardından bir diğer başkan adayı Ali Fatinoğlu da Mustafa Cengiz'i tebrik ederek Galatasaray Lisesi'nden ayrılmıştı.

    ÖZBEK SONUCU BEKLEMEDİ
    Fatinoğlu'nun bu hareketi de alkış aldı. Bir diğer başkan adayı ise oy kullandıktan sonra Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde sandıkların açılmasını bekledi. Dursun Özbek, gün boyu bahçede kurmayları ve yardımcılarıyla birlikte beklerken, 11. sandığın açıklanmasının ardından okuldan ayrıldı.
    1. 26.5.2018 21:17
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