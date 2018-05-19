Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayan 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak.

GALATASARAY, GÖZTEPE DEPLASMANINDA

Lider Galatasaray şampiyonluk maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıkıyor. Saat 19.00'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

GALATASARAY 0-0 GÖZTEPE (İkinci yarı oynanıyor)

-Maçta ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı

İŞTE 11'LER:

Galatasaray'ın 11'i; Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Göztepe'nin 11'i; Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.

20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

Detaylar geliyor...

KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

GALATASARAY

Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE

F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

BAŞAKŞEHİR

Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.