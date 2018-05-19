Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM
Spor Toto Süper Lig'de son hafta maçları aynı saatte başlıyor. Şampiyonluk yolunda en avantajlı takım olarak Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayan 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak.
GALATASARAY, GÖZTEPE DEPLASMANINDA
Lider Galatasaray şampiyonluk maçına İzmir'de Göztepe karşısında çıkıyor. Saat 19.00'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
GALATASARAY 0-0 GÖZTEPE (İkinci yarı oynanıyor)
-Maçta ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı
İŞTE 11'LER:
Galatasaray'ın 11'i; Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Feghouli, Rodrigues, Gomis
Göztepe'nin 11'i; Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba
İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.
20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.
23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.
36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.
Detaylar geliyor...
KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?
GALATASARAY
Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE
F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.
BAŞAKŞEHİR
Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.
- 19.5.2018 17:33
- Güncelleme: 19.5.2018 20:55
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Aykut Kocaman: "80 puan mucize değil"
Toplam 4
Yorum
DURUM BU HOCA SEZON BAŞI GÖNDERMEDİĞİN..VOLKAN DEMİREL..SENİ AŞAĞIYA ÇEKTİ..GÖRDÜN AMA..İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
taraftar çok net fenerbahçe taraftarı amigo futbolcu istemiyor..saha da işini iyi yapana saygı duyuyor..fener yatma yeri değil.
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Volkan ve Hasan Ali moralsiz!
Toplam 5
Yorum
ASLA ASLA !! FENER TARAFTARI SİLDİ Mİ SİLİYOR..BUNU HERKES BİLİYOR..GERİ DÖNÜŞ YOK !!
Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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