Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Mayıs 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH

    - maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM

    Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM

    Spor Toto 'de son hafta maçları aynı saatte başlıyor. Şampiyonluk yolunda en avantajlı takım olarak deplasmanda ile karşılaşıyor.

    Spor Toto 'in son haftasında şampiyon belli oluyor! Ligin zirvesinde oturacak ve şampiyonluk ipini en önde göğüsleyecek olan takım, aynı saatte başlayan 3 maçın son düdüğü ile birlikte belli olacak.

    GALATASARAY, GÖZTEPE DEPLASMANINDA

    Lider şampiyonluk maçına İzmir'de karşısında çıkıyor. Saat 19.00'da başlayan ve Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

    GALATASARAY 0-0 GÖZTEPE (İkinci yarı oynanıyor)

    -Maçta ilk yarı 0-0 beraberlikle sonuçlandı

    İŞTE 11'LER:

    Galatasaray'ın 11'i; Muslera, Linnes, Serdar, Denayer, Nagatomo, Donk, , , Feghouli, Rodrigues,

    Göztepe'nin 11'i; Beto, Tayfur, Kosanovic, Reis, Leo, Selçuk, Rotman, Castro, Gouffran, Ghilas, Demba Ba

    İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR


    12. dakikada sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodrigues'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

    15. dakikada Selçuk Şahin'in pasıyla topla buluşan Gouffran'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta top yandan auta gitti.

    20. dakikada sağ kanattan Ghilas'ın ortaladığı top oluşan karambolde ceza alanı önündeki Selçuk Şahin'in önüne geldi. Selçuk'un şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

    23. dakikada orta alanda aldığı topla bir süre ilerleyen Demba Ba'nın ceza alanına girmeden attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

    36. dakikada ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in sert şutunda kaleci Beto meşin yuvarlağı kontrol etti.

    Detaylar geliyor...

    KİM NASIL ŞAMPİYON OLUR?

    GALATASARAY

    Ligin son haftasına 72 puanla lider giren Galatasaray, Göztepe deplasmanından en az 1 puan çıkarması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan 21. şampiyonluğunu ilan edecek.

    FENERBAHÇE

    F.Bahçe'ye zirve için Konya'yı devirmek yetmiyor. Kazanmaktan başka çaresi olmayan sarı-lacivertliler; G.Saray'ın yenilmesini, Başakşehir'in ise puan kaybını bekleyecek. Eğer berabere kalırsa 4.'lük bile mümkün.

    BAŞAKŞEHİR

    Başakşehir kazanır, G.Saray kaybeder, aynı puandaki F.Bahçe de 3 puan alırsa şampiyonu üçlü averaj belirleyecek. Üçlü averajda iki rakibine de üstün olan Başakşehir tarihinde ilk kez ipi göğüsleyecek.

    1. 19.5.2018 17:33
    2. Güncelleme: 19.5.2018 20:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta, ilk 11'ler | CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN