Kulüpten kutlama
G.Saray Kulübü, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Terim ve oyunculara teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, "UEFA Kupası'nın zaferinin 18. yılında bizlere bu sevinci yaşatan yöneticilerimize, teknik heyetimize ve sporcularımıza gönülden teşekkür ediyoruz" denildi.
- 18.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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