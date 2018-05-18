Kulüpten kutlama – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    Kulüpten kutlama

    Kulüpten kutlama
    G.Saray Kulübü, 17 Mayıs 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanan Terim ve oyunculara teşekkür mesajı yayımladı. Açıklamada, " Kupası'nın zaferinin 18. yılında bizlere bu sevinci yaşatan yöneticilerimize, teknik heyetimize ve sporcularımıza gönülden teşekkür ediyoruz" denildi.
    1. 18.5.2018
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