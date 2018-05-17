Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in son haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    'nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, yenilenme ve soğuma hareketlerinin ardından çalışmayı tamamladı.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel bir uçuşla 'e hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.
    1. 17.5.2018 16:41
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