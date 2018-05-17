Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 17.30'da özel bir uçuşla İzmir'e hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.
- 17.5.2018 16:41
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
abbbas bazen sevdiklerinin iyiliği için bu hayattan çekilip gider insan..alır başını taa uzaklara..
-
Bir terslik var!
Toplam 5
Yorum
karado 1-cüneyt çakır yetti.
-
Volkan Demirel'den tarihi karar!
Toplam 23
Yorum
lakin; sen feneri seviyorsun ama fener seni sevmiyorsa ortada bi sorun vardır .bunu gör..kısa kes meges.
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.