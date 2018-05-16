Nagatomo'nun tapusu alınıyor
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'a 'den müjdesi

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'a <a href="/index/inter_394369036530?id=b02facb3-41bd-49fe-b857-760d5c44076c" class="" rel="tag">Inter</a>'den <a href="/index/nagatomo?id=5cc6bc9e-4d6a-4f0d-bb1e-28a150252f5e" class="" rel="tag">Nagatomo</a> müjdesi

    Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için sevindirici bir haber geldi...

    1. 16.5.2018 09:27
    2. Güncelleme: 16.5.2018 09:41
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