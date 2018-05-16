Galatasaray'a Inter'den Nagatomo müjdesi
Galatasaray'ın Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için sevindirici bir haber geldi...
- 16.5.2018 09:27
- Güncelleme: 16.5.2018 09:41
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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