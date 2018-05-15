Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonluk bereketi... – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'ın kasası doldu! Şampiyonluk bereketi...

    Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonluk bereketi...

    Türk Telekom Stadı'nda son 4 maçını 48 bin ortalamaya oynayan Galatasaray sahadan üçer puanla ayrılırken, saha dışında da para bastı.

    1. 15.5.2018 04:24
    2. Güncelleme: 15.5.2018 06:43
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