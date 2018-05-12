Galatasaray Odeabank play-off'un dışında kaldı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    play-off'un dışında kaldı

    <a href="/index/galatasaray-odeabank?id=f70b989e-6f94-437f-a1c7-b20fe99568c4" class="" rel="tag">Galatasaray Odeabank</a> play-off'un dışında kaldı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında deplasmanda 'ı 91-85 yendi.

    , bu sonuçla normal sezonu 22 galibiyet, 8 mağlubiyetle 3. sırada tamamladı. Lacivert beyazlı ekibin, play-off çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol ve Pınar Karşıyaka-Banvit karşılaşmalarının ardından belli olacak.

    ise 13 galibiyet, 17 mağlubiyet ile sezonu play-off hattının dışında tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde 8 sezon sonra ilk 8 dışında yer aldı. Galatasaray, en son 2009-2010 sezonunda normal sezonu 9. sırada tamamlamıştı.

    Karşılaşmaya etkili başlayan , pota altından bulduğu sayılarla 4. dakikayı 13-6 üstün geçti. Boyalı alanı iyi savunan , Mehmet Yağmur ve Emir Preldzic'in dış atışlardan kaydettiği sayılarla ilk çeyreği 25-22 üstün tamamladı.

    İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı. Hendrix'in pota altında ürettiği sayılarla 16. dakikayı 36-32 üstün geçen Galatasaray Odeabank, soyunma odasına da 43-40 önde gitti.

    İkinci yarıya etkili başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy'nin etkili oyunuyla 24. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 58-46. Savunmasını sertleştiren Anadolu Efes, Weems ve Simon'ın dış atışlardan kaydettiği basketlerle 29. dakikada eşitliği yakaladı: 66-66. Sarı-kırmızılı ekip, Göksenin Köksal'ın basketiyle final periyoduna 68-66 üstün girdi.

    Son çeyreğe dış atışlardan bulduğu basketlerin yardımıyla 11-0'lık seriyle başlayan konuk ekip, 35. dakikanın içinde farkı 9 sayıya (77-68) çıkardı. Üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes, sahadan 91-85 galip ayrıldı.

    1. 12.5.2018 15:30
    2. Güncelleme: 12.5.2018 15:31
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