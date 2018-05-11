Mustafa Cengiz'den Wesley Sneijder müjdesi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'den Wesley müjdesi

    <a href="/index/mustafa-cengiz?id=e560cd18-ff59-41b3-ad13-eccb2a1ff325" class="" rel="tag">Mustafa Cengiz</a>'den Wesley <a href="/index/sneijder?id=c7892c54-0483-4e1f-8c34-a9c88c78b48e" class="" rel="tag">Sneijder</a> müjdesi

    Mustafa Cengiz, taraftarların yeniden takımda görmek istediği Wesley Sneijder konusunda da olumlu mesajlar verirken dönüş ihtimalinin Terim'e bağlı olduğunu ifade etti.

    1. 11.5.2018
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