Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş mesajı! – Fotomaç – 29 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Nisan 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eski Galatasaraylı 'dan mesajı!

    Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş mesajı!

    , taraftarlara ve 'e mesaj gönderdi.

    , taraftarlara ve 'e mesaj gönderdi. Melo yaptığı açıklamada "Bu derbide sahada olmak için neler vermezdim. Orada olamasam da kalbim, dualarım 30 milyon Aslan gibi sizlerle olacak. Başta hocam Fatih Terim olmak üzere bütün arkadaşlarıma güveniyorum" sözlerine yer verdi.
    1. 29.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski Galatasaraylı Felipe Melo'dan Beşiktaş mesajı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN