Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku
Galatasaray'da Tolga Ciğerci'nin, ağrıları olduğunu öne sürerek idmana katılmadığı duyuruldu.
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.
Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.
- 26.4.2018 17:51
- Güncelleme: 26.4.2018 17:52
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Gençlerin gözü A takıma döndü
Toplam 1
Yorum
üstad takıma monta edilecek 2 kişi var 10 yıldır izliyorum özkan hocam bilir. çünkü obir futbol dehasıdır. savaş çakır diğeri ise u 21 den
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Fatih Terim, Beşiktaş'ı Rodrigues ile devirecek
Toplam 2
Yorum
ismiMİZ Fırat Aydunus
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 30
Yorum
yaso tarotor senin ekmegini fazla kaçırmışlar olamışsın
Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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