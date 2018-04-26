Galatasaray'da Tolga Ciğerci şoku

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edeceği derbi karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma bölümünün ardından, pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Öte yandan, sarı-kırmızılı kulübün girdiği antrenman bilgilendirmesinde, "Tolga Ciğerci, ağrılarının olduğunu öne sürerek antrenmanda yer almadı." ifadesinin kullanılması dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

