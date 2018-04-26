Igor Tudor'un ilk icraatı Tolga Ciğerci'yi transfer etmek olacak
İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Hırvat teknik adam Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor.
- 26.4.2018 09:18
- Güncelleme: 26.4.2018 09:25
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 5
Yorum
YGT FENERBAHÇE - Beşiktaş Maçında Hakeme Küfür Yok Herhangi Bir Seyirci İçeri Girmesi Yok iki çakmak yüzünden kaçanlar utansın..
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'Devam' kararı sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama
Toplam 4
Yorum
utanmaz tahkime gidin tabiki maç seyircili oynansın.
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Tek yürek olalım
Toplam 1
Yorum
fanatik şiddetten arındırılması için yaptırım sert olmalı nerde yaptırım?
Igor Tudor'un ilk icraatı Tolga Ciğerci'yi transfer etmek olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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