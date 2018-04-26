Igor Tudor'un ilk icraatı Tolga Ciğerci'yi transfer etmek olacak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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HEPSİ
    26 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Igor 'un ilk icraatı 'yi transfer etmek olacak

    Igor Tudor'un ilk icraatı Tolga Ciğerci'yi transfer etmek olacak

    İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile anlaşan Hırvat teknik adam Igor Tudor ilk transferini eski takımı Galatasaray'dan yapıyor.

    1. 26.4.2018 09:18
    2. Güncelleme: 26.4.2018 09:25
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