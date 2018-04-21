Galatasaray 3'te 3 yaptı – Fotomaç – 21 Nisan 2018
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    21 Nisan 2018, Cumartesi
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    3'te 3 yaptı

    Galatasaray 3'te 3 yaptı
    ile 'de bugüne kadar 3 kez karşılaşan Cimbom, fire vermedi. Rakibini 3 maçta da mağlup eden sarı-kırmızılılar 10 gol atıp, 3 gol yedi. İlk yarıda 'da oynanan maçı da Aslan, Yasin ve 'in golleri ile 2-0 kazanmıştı. 32 puanla 14. sırada yer alan Alanya düşmeme mücadelesi veriyor.
    1. 21.4.2018
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