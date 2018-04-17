‘Donk&Denayer’ tam isabet – Fotomaç – 17 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    ‘Donk&Denayer’ tam isabet

    ‘Donk&Denayer’ tam isabet
    , karşısında Selçuk ve Maicon'u kesip ve 'e görev vermişti. Donk, orta sahada agresif oyunu ile Emre ile Arda'yı etkisiz hale getirirken, Denayer, Adebayor'a nefes aldırmadı. Togo'lu forvet maç boyunca kaleye sadece 1 şut atabildi. Denayer ayrıca 5 ikili mücadele kazanma, 2 uzaklaştırma, 1 pas arası yaptı. Donk da 4 ikili mücadele kazandı, 4 de uzaklaştırma yaptı.
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Donk&Denayer’ tam isabet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN