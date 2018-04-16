Ndiaye'den Galatasaray paylaşımı! – Fotomaç – 16 Nisan 2018
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    16 Nisan 2018, Pazartesi
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    Ndiaye'den paylaşımı!

    Ndiaye'den <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a> paylaşımı!

    'a dönmek istediği iddia edilen Badou Ndiaye'den maç öncesi palyaşımı geldi.

    'a dönmek istediği iddia edilen Badou Ndiaye'den maç öncesi palyaşımı geldi. Senegalli orta saha oyuncusu, sosyal medya hesabı instagram'dan sarı-kırmızılı eski takım arkadaşlarına başarılar diledi. 'li oyuncu yaptığı paylaşımda "İyi şanslar arkadaşlar. Gidin ve liderliği geri alın" diye yazdı. Bu ileti binlerce beğeni ve çok sayıda yorum aldı.


    1. 16 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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