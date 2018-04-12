Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı... – Fotomaç – 12 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    maçı öncesi kararı...

    Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...

    Haftayı zirvede kapatan 'de gözler Stadı'nda ile oynanacak haftanın maçına çevrildi...

    Maçın stratejik planlamasını yapan teknik direktör 'yı düşündüren konuların başında geliyor. Sahaya süreceği 11 üzerinden taktik çalışmalara başlayan genç hocanın, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlığa düştüğü öğrenildi.

    Geldiğinden bu yana iki maçtır 90'ar dakika süre alan ve orta sahanın merkezinde oynayan Arda Turan'ı normal şartlarda sahaya sürmeyi planlayan Avcı'nın, deplasmanında taraftarların eski kaptanlarına yoğun tepki gösterebileceği endişesiyle öğrencisinin yıpranmasından çekiniyor. Tribündeki reaksiyonların Arda'yı duygusal yönden etkileyebileceğini düşünen Avcı'nm, tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.

    PANKART HAZIRLIĞI
    Galatasaraylı taraftarların, Başakşehir'e gitmesi nedeniyle eski kaptanlarına yönelik tepkileri sürüyor. Başkent dönüşü havalimanında "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklindeki tezahüratlar yapılmıştı, nun, Arda Turan için pankart hazırlığı da yaptığı, bu oyuncunun yanı sıra Emre Belözoğlu'nu da baskı altına almak amacıyla protesto gösterileri yapılacağı öğrenildi.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN