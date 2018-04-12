Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Haftayı zirvede kapatan Medipol Başakşehir'de gözler Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile oynanacak haftanın maçına çevrildi...
Maçın stratejik planlamasını yapan teknik direktör Abdullah Avcı'yı düşündüren konuların başında Arda Turan geliyor. Sahaya süreceği 11 üzerinden taktik çalışmalara başlayan genç hocanın, 32 yaşındaki yıldız futbolcuyu oynatıp oynatmama konusunda kararsızlığa düştüğü öğrenildi.
Geldiğinden bu yana iki maçtır 90'ar dakika süre alan ve orta sahanın merkezinde oynayan Arda Turan'ı normal şartlarda sahaya sürmeyi planlayan Avcı'nın, Galatasaray deplasmanında taraftarların eski kaptanlarına yoğun tepki gösterebileceği endişesiyle öğrencisinin yıpranmasından çekiniyor. Tribündeki reaksiyonların Arda'yı duygusal yönden etkileyebileceğini düşünen Avcı'nm, tecrübeli oyuncuyla yapacağı görüşmenin ardından son kararını vereceği öğrenildi.
PANKART HAZIRLIĞI
Galatasaraylı taraftarların, Başakşehir'e gitmesi nedeniyle eski kaptanlarına yönelik tepkileri sürüyor. Başkent dönüşü havalimanında "Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek? Arda, Sami Yen'e nasıl gelecek?" şeklindeki tezahüratlar yapılmıştı, nun, Arda Turan için pankart hazırlığı da yaptığı, bu oyuncunun yanı sıra Emre Belözoğlu'nu da baskı altına almak amacıyla protesto gösterileri yapılacağı öğrenildi.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:44
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Nagatomo hakkında son söz Spalleti'de
Toplam 1
Yorum
MEHMET UŞAK Galatasaray ın sol tarafı Gençlerbirlği maçında yol geçen hanı gibi oldu giden var gelen yok.
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Şenol Güneş'e 8 milyon Euro + sınırsız transfer teklifi...
Toplam 7
Yorum
ercisli benim bildiğim şenol güneş bu paraya bi saniye bile durmaz hemen gider hangi takım olursa nere olursa olsun
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Başakşehir karşılaşması taraftarın maçı!
Toplam 1
Yorum
bjk advers KEK KEK KEK ! BAŞAKŞEHİR BU KEKİ SÜSLEYECEK HAZIRLAYACAK VE SERVİSE SUNACAK !
Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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