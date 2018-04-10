Galatasaray'a Başakşehir öncesi iyi haber – Fotomaç – 10 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'a öncesi iyi haber

    Galatasaray'a Başakşehir öncesi iyi haber

    'da maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, iki futbolcu Feghouli ile sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya çıktılar.

    'da maçı öncesi cezalı futbolcu bulunmazken, iki futbolcu Feghouli ile sarı kart ceza sınırında karşılaşmaya çıktılar. Serdar ile Fehouli, mücadeleyi kart görmeden tamamlayarak maçında cezalı duruma düşmekten kurtuldular.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray'a Başakşehir öncesi iyi haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN