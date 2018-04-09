Galatasaray'da seçim tarihi tartışması – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da tarihi tartışması

    Galatasaray'da seçim tarihi tartışması

    Cengiz kongre için lig sonunu planlarken Özbek ’ta seçime gidilmesi için bastırıyor

    'da Mayıs ayında yapılacak kongrenin tarihi beklenirken iki halef- selef başkan bu konuda da karşı karşıya geldi. Aday olmaya hazırlanan seçimin en geç 'ta yapılmasını istiyor. 'in tercihi ise en erken 26 Mayıs... Yani ligin bitiminden bir hafta sonra... Özbek'in seçimin 13 Mayıs'ta yapılmasını istemesinin nedeni ise son iç saha maçında takımın başında olmak. Belki de şampiyonluk turunda bulunmak. Cengiz ise şampiyonluk halinde koltuğunu sağlama almak istiyor.

    Daha önce, "Bu takımı ben kurdum. Terim'i de ben getirdim. Kupayı kaldırmak benim hakkım" diyen Özbek'in 13 Mayıs çağrısını sıklıkla dile getireceği belirtiliyor.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:11
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