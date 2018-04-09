Galatasaray'da seçim tarihi tartışması
Cengiz kongre için lig sonunu planlarken Özbek 13 Mayıs’ta seçime gidilmesi için bastırıyor
Daha önce, "Bu takımı ben kurdum. Terim'i de ben getirdim. Kupayı kaldırmak benim hakkım" diyen Özbek'in 13 Mayıs çağrısını sıklıkla dile getireceği belirtiliyor.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:11
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Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 2
Yorum
aykut 4 haftadir ofsayttan gol atyn aykut efendi bahane arama her mc hakem yüz yokmu sende
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Piero'ya göre Fenerbahçe'nin 2. golü ofsayt!
Toplam 1
Yorum
Gökhan Soldadonun ilerideki ayağı defansın arkasında kalıyor nereden biliyorlar ayağının bastığını arkadan foto atmamışlar farklı açı yok tek foto
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Aykut Kocaman'dan sitem: "Nedenlerini de söylemeye gerek"
Toplam 1
Yorum
erol iç sahadaki kayıpların en büyük nedeni hakemler.bu sene fenere en çok 5-6 maçta puan kazandırdılar.bugünkü gibi 2-3 maç daha lazımdı.
Galatasaray'da seçim tarihi tartışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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