Galatasaray'ın Gençlerbirliği ilk 11'i – Fotomaç TV
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    Galatasaray'ın Gençlerbirliği ilk 11'i

    Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. İşte sarı-kırmızılılarda maça başlaması beklenen muhtemel 11...

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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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