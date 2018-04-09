Galatasaray'ın Gençlerbirliği ilk 11'i
Spor Toto Süper Lig'in 28.haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. İşte sarı-kırmızılılarda maça başlaması beklenen muhtemel 11...
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