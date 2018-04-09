Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'da kart sınırındaki futbolcular

    Galatasaray'da kart sınırındaki futbolcular
    , maçı öncesinde cezalı futbolcu bulunmazken, Sofiane Feghouli ile ceza sınırında bulunuyor. Feghouli ile Serdar, Gençlerbirliği karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Stadyumu'nda oynanacak maçında takımını yalnız bırakacak. İki oyuncusunu kaybetmek istemeyen , Feghouli ve Serdar'dan dikkatli olmalarını istedi.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:06
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