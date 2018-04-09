PAOK'un gözü kulağı Rodrigues'te – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'un gözü kulağı Rodrigues'te

    <a href="/index/paok?id=36004c48-174d-4201-91d8-b61e697c8866" class="" rel="tag">PAOK</a>'un gözü kulağı Rodrigues'te

    PAOK, G.Saray'a 3.5 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay alma şartıyla sattığı Garry Rodrigues'ten haber bekliyor.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:09
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