Galatasaray'da iki oyuncu kart sınırında – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'da iki oyuncu kart sınırında

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da iki oyuncu kart sınırında

    Futbol Takımı, Spor Toto 'in 28. haftasında yarın ile deplasmanda karşılaşacak.

    19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem yönetecek.

    Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi 'in Evkur 'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı ekip, deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak.

    İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
    Sarı-kırmızılı ekipte müsabakası öncesi 2 oyuncu ceza sınırında.

    'da Sofiane Feghouli ve , yarın oynamaları ve görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki mücadelesinde görev alamayacak.

    FERNANDO REGES DÖNÜYOR
    'ın tecrübeli savunma oyuncusu Reges, müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.

    derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve karşılaşmasında forma giyemeyen , Gençlerbirliği önünde teknik direktör 'in tercihleri arasına girebilecek.

    DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ
    Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

    Sarı-kırmızılı ekip, 'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

    Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 10:10
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