Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak.

İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

FERNANDO REGES DÖNÜYOR

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Reges, Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına girebilecek.

DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.