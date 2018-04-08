Galatasaray, Nakajima'nın peşinde! – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    Galatasaray, 'nın peşinde!

    Galatasaray, Nakajima'nın peşinde!

    Garry Rodrigues'in satılma ihtimaline karşılık Portimonense'den Nakajima'yı isteyen G.Saray'ın karşısında iki ciddi rakip var.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:12
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