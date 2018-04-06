Galatasaray’da hedef duble – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    ’da hedef duble

    Galatasaray’da hedef duble

    Sarı-kırmızılı ekipte beklentiler yükseldi.

    'da hedef çifte şampiyonluk... 'a 4, 'ye ise 6 puan fark atan sarı- kırmızılılarda hedef 'nı da alarak sezonu iki kupayla kapatmak. Akhisar'ı deplasmanda 2-1 yenerek kupada finale göz kırpan sarı-kırmızılı ekiple ilgili bu olandaki bir bir istatistik de beklentileri yükseltiyor. O da sarı-kırmızılıların geride kalan 55 sezonun 22'sinde final oynayıp bu finallerin 17'sini kazanması... Ayrıca Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı finallerin yüzde 77.2'sinde mutlu sona ulaştı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:52
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