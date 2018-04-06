Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 28. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Son bölümde ise orta, şut ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

    , karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de 'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam
    edecek.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:40
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