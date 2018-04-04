'Beşiktaş maçında tur atarız' – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ' maçında tur atarız'

    '<a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçında tur atarız'

    EKONOMİK anlamda UEFA ile başı dertte olan ve sezon sonunda kazanılacak şampiyonlukla çok önemli bir gelirin kapısını açacak olan G.Saray, hedefe kilitlendi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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