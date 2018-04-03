Selçuk İnan: İlk finali geçtik – Fotomaç – 03 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Nisan 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    : İlk finali geçtik

    Selçuk İnan: İlk finali geçtik

    Terim'le eski formunu yakalayan kaptan , "Her maç bir final. 'u yenerek finalin ilk ayağını geçtik" dedi.

    Terim'le eski formunu yakalayan kaptan , "Her maç bir final. 'u yenerek finalin ilk ayağını geçtik" dedi. Tecrübeli oyuncu, "Hocamız 'şampiyon gibi oynayın' diyor. Yarış bence son haftaya kadar gidebilir" ifadelerini kullandı.

    MARİANO KUSURSUZDU
    İlk golün asistini yapan , Trabzonspor karşısında 34'te 34 pas isabeti ile şov yaptı. 3 şut pası veren, 3 isabetli orta yapan yıldız, Linnes'ten formayı boşuna geri almadığını gösterdi. Terim maç sonu Mariano'yu özel olarak tebrik etti.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Selçuk İnan: İlk finali geçtik haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN