Selçuk İnan: İlk finali geçtik
Terim'le eski formunu yakalayan kaptan Selçuk İnan, "Her maç bir final. Trabzonspor'u yenerek finalin ilk ayağını geçtik" dedi.
MARİANO KUSURSUZDU
İlk golün asistini yapan Mariano, Trabzonspor karşısında 34'te 34 pas isabeti ile şov yaptı. 3 şut pası veren, 3 isabetli orta yapan yıldız, Linnes'ten formayı boşuna geri almadığını gösterdi. Terim maç sonu Mariano'yu özel olarak tebrik etti.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 23:26
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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