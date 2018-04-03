Özbek çalışıyor – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Özbek çalışıyor

    Özbek çalışıyor

    Kongrede rekor oyla ibra edilen , mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olmak için kolları sıvadı.

    Kongrede rekor oyla ibra edilen , mayıs ayında yapılacak seçimli genel kurulda yeniden aday olmak için kolları sıvadı. Eski başkanın en önemli kozlarından birisinin olacağı belirtiliyor. Kadın oylarına hakim olan Erçetin'i listesine alıp elini güçlendirmek isteyen Özbek'in başkan 'in yönetiminden istifa eden Celal Açar'a da yönetiminde yer vereceği öğrenildi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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