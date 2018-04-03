Bir golcüden daha fazlası – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Bir golcüden daha fazlası

    Bir golcüden daha fazlası

    Fransız yıldız inanılmaz performansını Trabzon karşısında da sürdürdü. Bu sezon toplamda kaydettiği 26 golle tam 14 takımı arkasındab ıraktı

    Galatasaray şampiyonluk yolunda adım adım ilerlerken Bafetimbi Gomis de gol krallığına yaklaşıyor. Son olarak Trabzonspor maçında akıl dolu bir gol kaydeden 32 yaşındaki yıldız isim artık forvetlerle değil takımlarla yarışıyor. Toplamda 26 gole ulaşan Fransız oyuncu, 'de geçti, ile aynı sayıda fileleri sarstı. Gomis, İspanya'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, İngiltere'den 13 takımı da solladı. tek isme geçildi

    Gomis ayrıca 2018 yılında Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece 1 isme geçildi. O da Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo. Portekizli futbolcu, 2018'de rakip ağları 18 kez sarsarken, Gomis'in gol sayısı 12. Barcelona'lı Suarez, Atletico Madrid'li Griezmann, Liverpool'lu Salah'ın da 12'şer golü bulunuyor.

    ?Gomez'i yakaladı Alex'e 2 gol kaldı
    Sarı-kırmızılı formayla 32 resmi maçta 29 gol kaydeden Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Jardel'i yakalamasına sadece 3 gol kaldı. Süper Lig'de de 26 golle krallığa oturan eski Beşiktaşlı Mario Gomez'i yakaladı. Önünde 28 gollü Alex kaldı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:18
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