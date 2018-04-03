Bir golcüden daha fazlası
Fransız yıldız inanılmaz performansını Trabzon karşısında da sürdürdü. Bu sezon toplamda kaydettiği 26 golle tam 14 takımı arkasındab ıraktı
Gomis ayrıca 2018 yılında Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece 1 isme geçildi. O da Real Madrid'in süper yıldızı Cristiano Ronaldo. Portekizli futbolcu, 2018'de rakip ağları 18 kez sarsarken, Gomis'in gol sayısı 12. Barcelona'lı Suarez, Atletico Madrid'li Griezmann, Liverpool'lu Salah'ın da 12'şer golü bulunuyor.
?Gomez'i yakaladı Alex'e 2 gol kaldı
Sarı-kırmızılı formayla 32 resmi maçta 29 gol kaydeden Gomis, Galatasaray tarihine geçmeye hazırlanıyor. Jardel'i yakalamasına sadece 3 gol kaldı. Süper Lig'de de 26 golle krallığa oturan eski Beşiktaşlı Mario Gomez'i yakaladı. Önünde 28 gollü Alex kaldı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:18
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
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