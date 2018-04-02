Kolları sıvıyor
Eski başkan, adaylık çalışmalarına bu hafta start verecek. Camianın etkili isimleriyle görüşecek olan Özbek, listesini de hazırlamaya başlayacak
O İSİM ALPER ÜNER
Özbek'in genel kurulda yaptığı konuşmanın ardından kürsüden inerken "Seninle görüşeceğiz" dediği isim belli oldu. Bu kişinin camianın etkin ismi Alper Üner olduğu, Özbek'in kendisine muhalif olan Üner'e tepki gösterdiği öğrenildi.
FATİNOĞLU'NDAN ÖZBEK'E KINAMA
Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa adaylığını açıklayan ve son günlerde sarı-kırmızılı camiada en çok konuşulan isim olan Ali Fatinoğlu, sosyal medyadan Mali Genel Kurul ile ilgili açıklamalarına devam etti. Genel kurulun aldığı karara saygı gösterdiğini ve Özbek'i tebrik ettiğini belirten Fatinoğlu, "Genel kurulun aldığı karara saygı göstererek nezaket gereği Sayın Özbek'i tebrik edip ayrıldım. Kürsüye çıkıp yumruk göstermiş. Galatasarayımın başkanlığını yapmış birisi böyle davranamaz, çok ayıptır. Kınıyorum" ifadesini kullandı.
UYGUR'DAN TEPKİ
Dursun Özbek'in ibra edilmesinin ardından Behzat Uygur sosyal medyayı sallayan bir paylaşım yaptı. Uygur, Twitter'dan "İbra oldun ama hiçbir zaman bizim başkanımız olamayacaksın. Akrabasını otelinde kaldırıp faturasını kulübe gönderen adamı biz ibra etmedik" diye yazdı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:45
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Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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