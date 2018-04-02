G.Saray'dan skorbord açıklaması

Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" yazılı görsel, tepki çekerken Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama yaptı.



GÖNDERME FENERBAHÇE'YE Mİ YAPILDI?

Fenerbahçe Kulübü'nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu oldu.



TRABZONSPOR: "ACİLEN CEVAP BEKLİYORUZ"

Trabzonspor Kulübü'nden skorborddaki mesajla ilgili açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Scoreboard'a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.



GALATASARAY: GEREKSİZ BİR TANITIM YAZISIDIR

Trabzonspor'un açıklamasından dakikalar sonra Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili "Yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır." açıklamasını yaptı..?



ALBAYRAK'TAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Galatasaraylı yönetici Albayrak, olayın sıcaklığı ile verdiği demeçlerin ardından Twitter'dan attığı mesajda, olayın Trabzonsporla ilgisinin olmadığını ve kimsenin görevden alınmayacağını açıkladı.





