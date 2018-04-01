G.Saray'dan skorbord açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u 2-1 yenerken, mücadelenin ardından Türk Telekom Stadyumu'nun skorbordunda yayınlanan görsel, tartışma yarattı. Karşılaşma bitiminin hemen ardından statta bulunan skorbordda "Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor" yazılı görsel, tepki çekerken Galatasaray'dan konuyla ilgili açıklama yaptı. GÖNDERME FENERBAHÇE'YE Mİ YAPILDI? Fenerbahçe Kulübü'nün de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile 1959 yılı öncesi şampiyonluklar için başvuru yapacaklarını belirtmesinin ardından bu görselin paylaşılmasının Trabzonspor'a mı, yoksa Fenerbahçe'ye mi gönderme olduğu büyük merak konusu oldu. ABDÜRRAHİM ALBAYRAK: "YARIN İŞİNE SON VERECEĞİZ" Konuyla ilgili Galatasaray'dan ilk açıklama Abdürrahim Albayrak'tan geldi. A Spor Yorumcusu Levent Tüzemen'le iletişime geçen Albayrak, "Skor tabelasında o yazıyı yazan kişinin yarın işine son vereceğiz" ifadelerini kullandı. TRABZONSPOR: "ACİLEN CEVAP BEKLİYORUZ" Trabzonspor Kulübü'nden skorborddaki mesajla ilgili açıklama yayımlandı. Açıklamada, "Scoreboard'a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. GALATASARAY: GEREKSİZ BİR TANITIM YAZISIDIR Trabzonspor'un açıklamasından dakikalar sonra Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılılar konuyla ilgili "Yayın tamamen müze ile ilgili gereksiz bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır. Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır." açıklamasını yaptı.