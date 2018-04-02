Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...
João Pereira'nın Selçuk İnan'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.
Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırladı.
Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Köşe gönderinde Selçuk İnan'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine sert şekilde bastı.
Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem Fırat Aydınus pozisyona devam dedi.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:08
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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