Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan... – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    'tan şok karar! Pereira ve ...

    Fırat Aydınus'tan şok karar! Pereira ve Selçuk İnan...

    João Pereira'nın 'a yaptığı sert faul Galatasaraylıları kızdırdı.

    Süper Lig'in 27. haftasında sahasında 'u ağırladı.

    Feghouli'nin 7. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçerken, 15. dakikada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

    Köşe gönderinde 'ın top sakladığı pozisyonda Joao Pereira, kaptan Selçuk İnan'ın bileğine sert şekilde bastı.

    Galatasaraylılar bu pozisyonda kırmızı kart beklerken hakem pozisyona devam dedi.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:08
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