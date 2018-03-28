Sneijder'den Eskişehirspor'a mesaj! – Fotomaç – 28 Mart 2018
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    28 Mart 2018, Çarşamba
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    'den 'a mesaj!

    Sneijder'den Eskişehirspor'a mesaj!

    Sosyal Medya Sorumlusu için Wesley bir video çekti.

    Yarın doğum gününü kutlamaya hazırlanan doğuştan cam kemik hastası , ilk hediyesini dünya yıldızı 'den aldı. Şimdilerde Katar Ligi Al-Gharafa takımında top koşturan Hollandalı yıldız, eski Teknik Direktörü Bülent Uygun'un öğrencisi olarak ter döküyor. Aynı zamanda geçtiğimiz yıl Eskişehirspor Kaleci Antrenörü olarak görev yapan ve Burak Sakçı ile antrenman yapan Mehmet Tezcan'ın da girişimleri ile, 26 yaşına girecek olan küçük dev adam unutulmadı. Eski Galatasaraylı oyuncu Sneijder tarafından Sakçı için çekilen videoda, "Küçük dev adam, bu senin için" ifadeleri yer alıyor. Doğum günü hediyesi olarak takımının formasını gönderen Sneijder'e, Burak Sakçı'nın cevap olarak çekeceği video şimdiden merak konusu oldu.

    1. 28 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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